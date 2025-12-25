Экс-редактор URA.RU заявил, что у него есть заботы поважнее работы

Ричмонд
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Бывший редактор URA.RU Денис Аллаяров, которого судят за покупку криминальных сводок у своего дяди-полицейского, заявил журналистам, что у него сейчас есть заботы поважнее, чем продление трудового договора.

В четверг в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга проходит очередное заседание по делу Аллаярова, была допрошена предпоследняя свидетельница обвинения — супруга экс-полицейского.

«Есть заботы поважнее сейчас», — ответил после заседания Аллаяров журналистке, поинтересовавшейся его отношением к тому, что с ним не продлили трудовой договор.

Издание URA.RU не станет оплачивать адвоката своему редактору Денису Аллаярову, ранее рассказывал РИА Новости новый директор ООО «Сибирско-уральская медиакомпания» («СУМК», учредитель URA.RU) Андрей Ткаченко. Он уточнял, что «они ищут способы помочь Денису», но якобы есть ряд ограничений, в том числе в том, что у него 27 ноября закончился срочный контракт. Подписать новый они, заявлялось, не могут, так как Денис в СИЗО, а обязанности редактора он «не выполняет».

По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок редактор URA.RU Денис Аллаяров передавал бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову, который является его родным дядей, взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.

На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова главный редактор URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание «никогда не покупало и не будет покупать информацию», а Карпов говорил, что передавал Аллаярову сводки и так «помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице».

Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов 25 ноября Верх-Исетским районным судом столицы Урала был приговорен к четырем годам условно. Кроме того, ему запретили занимать аналогичные должности на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей была конфискована в доход государства.

Областная прокуратура обжаловала приговор Карпову, потребовав реального для него срока, но позже отозвала представление. Процесс над Аллаяровым продолжится 20 января.