Экс-редактор URA.RU заявил, что у него есть заботы поважнее работы

Издание URA.RU не станет оплачивать адвоката своему редактору Денису Аллаярову, ранее рассказывал РИА Новости новый директор ООО «Сибирско-уральская медиакомпания» («СУМК», учредитель URA.RU) Андрей Ткаченко. Он уточнял, что «они ищут способы помочь Денису», но якобы есть ряд ограничений, в том числе в том, что у него 27 ноября закончился срочный контракт. Подписать новый они, заявлялось, не могут, так как Денис в СИЗО, а обязанности редактора он «не выполняет».