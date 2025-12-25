Система образования не должна терять фундаментальных основ, заявил Путин

«Нельзя жить по старинке, очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования в то же время. Это формирование у школьников и студентов самостоятельного, творческого мышления и навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом», — сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета.