Система образования не должна терять фундаментальных основ, заявил Путин

Путин заявил, что система образования не должна терять фундаментальных основ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Система образования РФ не должна терять фундаментальных основ, заявил президент России Владимир Путин.

«Нельзя жить по старинке, очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования в то же время. Это формирование у школьников и студентов самостоятельного, творческого мышления и навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом», — сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета.