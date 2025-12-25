Ричмонд
ИИ будет создавать новые вакансии в инженерной сфере, заявил Путин

Путин: ИИ будет создавать новые вакансии в инженерной сфере.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Искусственный интеллект будет не только заменять работников, но и создавать новые вакансии, в том числе в инженерной сфере, заявил президент России Владимир Путин.

«Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и, как уже сказал, создавать новые рабочие места, такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность», — сказал Путин на заседании Государственного совета.