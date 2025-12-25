ИИ будет создавать новые вакансии в инженерной сфере, заявил Путин

«Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и, как уже сказал, создавать новые рабочие места, такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность», — сказал Путин на заседании Государственного совета.