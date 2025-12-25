Ричмонд
На севере Ростовской области зафиксировали мороз в −17 градусов

На термометре −17 градусов: житель Дона сообщил о морозах на севере региона.

В Ростовской области подтвердился прогноз о морозах до −17 градусов. По крайней мере, именно такую температуру зафиксировал один из жителей региона. Пост с фотографией был опубликован в местном телеграм-канале Каменска-Шахтинского.

Судя по снимку, очевидец сфотографировал термометр ночью, за окном было темно.

Напомним, холод, снегопады, гололедица и метели в отдельных территориях региона ожидаются до 27 декабря. Потом может немного потеплеть. В частности, в новогоднюю ночь на юге Ростовской области обещают до −5, а на севере — до −7. Возможны небольшие осадки и мокрый снег с дождем. Днем 1 января прогнозируют от −1 до −4 градусов.

