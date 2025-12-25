Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на основе рейтинга 100 худших образовательных организаций формировать программы их оздоровления или реорганизации, пояснив, что «болота» быть не должно.
Глава государства на заседании Государственного совета предложил каждый год на основе рейтинга Минтруда РФ по трудоустройству выпускников определять 100 образовательных организаций, которые продемонстрировали худший результат.
«По каждой из таких организаций совместно с региональными властями, с вами, уважаемые коллеги, надо формировать и организовывать программы оздоровления или реорганизации. Обязательно надо этим заниматься, никакого “болота” у нас здесь не должно быть», — сказал Путин.