Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций

«По каждой из таких организаций совместно с региональными властями, с вами, уважаемые коллеги, надо формировать и организовывать программы оздоровления или реорганизации. Обязательно надо этим заниматься, никакого “болота” у нас здесь не должно быть», — сказал Путин.