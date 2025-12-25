Путин призвал научить школьников критически оценивать ИИ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным научить школьников мыслить самостоятельно, критически оценивать работы ИИ.
«Новые технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения, массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней. Нельзя жить по-старинке. Очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования в то же время — это формирование у школьников, студентов самостоятельного творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом», — сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета.
В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.