МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил масштаб задач в сфере кадров и подчеркнул, что в работу нужно включиться каждому на своих местах.
«Ядерный проект, космический проект, ракетный. Государство сконцентрировало ресурсы тогда на конкретных направлениях, создало вот эти закрытые города, туда специалистов подобрали, создали им условия для работы. В данной ситуации и при решении данной проблемы масштаб задачи совсем другой. Не удастся и неэффективно будет где-то кого-то собрать и обеспечить финансированием. Это нужно всем включиться, кто здесь сидит, в эту работу. Понимаете? Всем, каждому на своём месте надо этим заняться. Иначе результата не будет общего. Вот в чем дело, масштаб задачи другой совсем», — сказал Путин в ходе заседания Государственного cовета.