Путин отметил масштаб задач в сфере кадров

«Ядерный проект, космический проект, ракетный. Государство сконцентрировало ресурсы тогда на конкретных направлениях, создало вот эти закрытые города, туда специалистов подобрали, создали им условия для работы. В данной ситуации и при решении данной проблемы масштаб задачи совсем другой. Не удастся и неэффективно будет где-то кого-то собрать и обеспечить финансированием. Это нужно всем включиться, кто здесь сидит, в эту работу. Понимаете? Всем, каждому на своём месте надо этим заняться. Иначе результата не будет общего. Вот в чем дело, масштаб задачи другой совсем», — сказал Путин в ходе заседания Государственного cовета.