В Керчи впервые зафиксировали нападение афалин на морскую свинью

Судя по другим повреждениям, возможно, азовка выбросилась живой. Ее недостаточная упитанность также может свидетельствовать об этом. Касаемо межвидового взаимодействия: оно могло быть агрессивным, игровым или альтруистическим и могло случиться как при жизни животного, так и после смерти.