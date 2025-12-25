В Керчи впервые зафиксировали нападение афалин на морскую свинью

По словам специалистов, молодая азовка с признаками исхудания была обнаружена выброшенной на берег. На ее теле были параллельно расположенные линейные порезы, составленные зубами дельфинов.
«От всех предыдущих случаев этот отличало то, что расстояние между царапинами было слишком большим для межзубного расстояния белобочки и соответствовало морфологии зубочелюстной системы афалин», — отметили в центре «Безмятежное море».
Судя по другим повреждениям, возможно, азовка выбросилась живой. Ее недостаточная упитанность также может свидетельствовать об этом. Касаемо межвидового взаимодействия: оно могло быть агрессивным, игровым или альтруистическим и могло случиться как при жизни животного, так и после смерти.
В некоторых частях Мирового океана известны случаи нападений афалин на морских свиней. Однако в Черном море подобных инцидентов пока не было зафиксировано.