Шапша рассказал о практиках по трудоустройству участников СВО

Шапша: нужно распространить региональные практики трудоустройства участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Председатель комиссии «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил систематизировать и распространить лучшие региональные практики обучения и трудоустройства участников СВО в виде рекомендаций для всех субъектов федерации и работодателей.

«Считаем целесообразным систематизировать и распространить лучшие региональные практики обучения и трудоустройства (участников СВО — ред.) в качестве рекомендаций для всех субъектов федерации и для работодателей», — сказал Шапша на заседании Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики РФ.