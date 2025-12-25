Шапша рассказал о практиках по трудоустройству участников СВО

«Считаем целесообразным систематизировать и распространить лучшие региональные практики обучения и трудоустройства (участников СВО — ред.) в качестве рекомендаций для всех субъектов федерации и для работодателей», — сказал Шапша на заседании Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики РФ.