Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики, уделив особое внимание теме модернизации системы образования в условиях развития искусственного интеллекта.
«Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные, можно сказать, на сегодняшний день фундаментальные для развития нашей страны», — сказал он.
Тема подготовки кадров касается каждого региона и каждой отрасли, добавил президент. При этом власти должны более активно и результативно отвечать на современные вызовы в этом вопросе.
Поскольку следующие 10−15 лет станут временем колоссальной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта, Путин призвал власти быть готовыми к системным изменениям, которые это несет. Важнейшей задачей при этом будет поддержка умения людей мыслить самостоятельно.
«Нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать, это очень важная задача для системы образования», — подчеркнул президент.
Для государства, бизнеса и образования это станет важнейшей задачей, для решения которой придется изменить всю парадигму образования, заключил Путин.
Он также указал на важность преодоления дисбалансов, сложившихся на рынке труда. Так, сегодня наблюдается дефицит рабочей силы: на одного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий. Тем не менее, доля занятых среди экономически активного населения составила 97,8 процента, отметил глава государства.