Омичка Ирина Михайлова установила рекорд по прыжкам с шестом

«Ежегодно принимаю участие в этих соревнованиях. Очень рада, что сегодня получилось установить рекорд турнира — 4,42 метра. Конечно, я рассчитывала прыгнуть чуть выше, но, скорее всего, не хватило конкуренции в моей дисциплине», — рассказала спортсменка.