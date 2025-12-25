Омичка Ирина Михайлова установила рекорд по прыжкам с шестом

В Омске завершились 49-е всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал Булатовых». 25 декабря в минспорта рассказали, что в прыжках с шестом лучшей оказалась местная жительница Ирина Михайлова.
«Ежегодно принимаю участие в этих соревнованиях. Очень рада, что сегодня получилось установить рекорд турнира — 4,42 метра. Конечно, я рассчитывала прыгнуть чуть выше, но, скорее всего, не хватило конкуренции в моей дисциплине», — рассказала спортсменка.
В этой дисциплине победы одержали также Кирилл Рябченко и Татьяна Пылаева.
Фото: Ева Якубович.
Среди других победителей от Омской области — Дарья Киршова в толкании ядра, Анастасия Дорошенко в беге на 300 метров и Вероника Олейник в беге на 600 метров. В эстафетах и барьерном беге местные спортсмены завоевали несколько серебряных и бронзовых наград.
Всего в состязаниях участвовали спортсмены из 14 регионов России, включая Московскую и Новосибирскую области, Алтайский край и Башкортостан.
