ФСБ нагрянула к 49-летней жительнице Башкирии: она едва не стала спонсором экстремистов

Жительница Башкирии чуть не стала спонсором экстремистов.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ Башкирии объявило официальное предостережение 49-летней жительнице Сибая о недопустимости действий, создающих условия для финансирования экстремистской деятельности.

По данным силового ведомства, в 2022 году женщина вступила в группу в социальной сети, посвященную распространению информации о международном общественном движении. В ходе общения с кураторами движения она организовала сбор денежных средств и установила в Сибае рекламный баннер с призывом вступления в организацию.

Кроме того, она приобрела у одного из лидеров движения в Башкирии газеты, визитки, новогодние открытки и одежду с символикой организации, которые затем распространяла среди жителей поселка Аркаим.

В 2025 году Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.

— В целях недопущения финансирования экстремистской организации жительница г. Сибая предупреждена органами безопасности о недопустимости реализации своих намерений и привлечении ее к уголовной ответственности в случае продолжения указанных действий, — заявили в ФСБ.

