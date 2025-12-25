ФСБ нагрянула к 49-летней жительнице Башкирии: она едва не стала спонсором экстремистов

ФСБ Башкирии объявило официальное предостережение 49-летней жительнице Сибая о недопустимости действий, создающих условия для финансирования экстремистской деятельности.
По данным силового ведомства, в 2022 году женщина вступила в группу в социальной сети, посвященную распространению информации о международном общественном движении. В ходе общения с кураторами движения она организовала сбор денежных средств и установила в Сибае рекламный баннер с призывом вступления в организацию.
Кроме того, она приобрела у одного из лидеров движения в Башкирии газеты, визитки, новогодние открытки и одежду с символикой организации, которые затем распространяла среди жителей поселка Аркаим.
В 2025 году Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.
— В целях недопущения финансирования экстремистской организации жительница г. Сибая предупреждена органами безопасности о недопустимости реализации своих намерений и привлечении ее к уголовной ответственности в случае продолжения указанных действий, — заявили в ФСБ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.