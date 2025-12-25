В СКФУ создали прототип установки для производства отечественных солнечных элементов

«Созданная в университете лабораторная установка газофазной эпитаксии отличается высокой сложностью как с точки зрения конструкции, так и системы управления технологическим процессом. Сейчас проводятся финальные испытания ее основных узлов и подготовка к началу полноценных исследовательских работ. На этой платформе ученые СКФУ планируют отработать режимы получения активных слоев многослойных структур на основе соединений нитридов металлов, оптимальных для солнечных элементов космического назначения», — сообщили в вузе.