В СКФУ создали прототип установки для производства отечественных солнечных элементов

СТАВРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) завершает один из ключевых этапов высокотехнологичного проекта по конструированию и изготовлению газофазной установки на основе металлоорганических соединений (МОС). Проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030», ориентированной на создание отечественных прорывных технологий, сообщили ТАСС в вузе.
«Ученые СКФУ завершили создание прототипа установки МОС-гидридной эпитаксии — технологии выращивания полупроводниковых слоев из газовой фазы», — сказали в вузе.
На базе этой установки в университете будут разрабатывать высокоэффективные солнечные элементы на сапфировых подложках для применения в космической технике.
«Проект предусматривает полный цикл создания отечественных солнечных элементов на сапфировых подложках, включая создание производственной линии. Это важный шаг к созданию современного высокотехнологического производства в Ставропольском крае. Реализация проекта создаст базу для трудоустройства высококвалифицированных специалистов, укрепит позиции региона как центра перспективных космических и энергетических технологий», — привели в пресс-службе слова ректора СКФУ Татьяны Шебзуховой.
Там отметили, что сейчас в космической отрасли преимущественно используются солнечные элементы на основе кремния и арсенида галлия на германиевой подложке. Однако германий остается очень дорогим материалом. Сапфир (корунд), напротив, значительно доступнее и уже широко применяется в микроэлектронике и светодиодной технике.
«Созданная в университете лабораторная установка газофазной эпитаксии отличается высокой сложностью как с точки зрения конструкции, так и системы управления технологическим процессом. Сейчас проводятся финальные испытания ее основных узлов и подготовка к началу полноценных исследовательских работ. На этой платформе ученые СКФУ планируют отработать режимы получения активных слоев многослойных структур на основе соединений нитридов металлов, оптимальных для солнечных элементов космического назначения», — сообщили в вузе.
Следующий шаг проекта — разработка отечественной промышленной установки для серийного производства солнечных элементов на сапфировых подложках.