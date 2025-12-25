В Роструде пояснили, кому положена 13-я зарплата

Практика выплачивать 13-ю зарплату в преддверии Нового года не является обязательной и не гарантируется законом, сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). Между тем многие компании придерживаются этой традиции и поощряют сотрудников дополнительной выплатой.
Тринадцатая зарплата — это премия, которую выплачивают чаще всего в конце календарного года, перед январскими праздниками, поэтому ее также называют новогодней премией. С точки зрения законодательства 13-я зарплата относится к поощрениям за труд и облагается НДФЛ. Так как премии — часть зарплаты, за отчисления в налоговую отвечает работодатель.
В Роструде напомнили, что трудовое законодательство не обязывает работодателей ее выплачивать: «Понятие 13-я зарплата вошло в обиход в советское время, когда руководство предприятий в конце года поощряло ответственных работников, выплачивая им премию в размере месячного оклада. Сегодня 13-я зарплата это, как правило, годовая премия», — пояснили в ведомстве.
Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами.
В некоторых компаниях эта выплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил ключевые показатели эффективности, в других может быть выплачена всем сотрудникам независимо от результатов работы. Иногда ее размер может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности.
Чтобы узнать, положена ли сотруднику 13-я зарплата, рекомендуется обратиться к внутренним документам организации или уточнить у отдела кадров. С 1 сентября 2025 года работодатель обязан определить виды и размеры премий, сроки, основания и условия выплаты премии.
Что нужно знать о порядке выплаты 13-й зарплаты
То, что такую выплату называют зарплатой, — условность. В некоторых компаниях премия значительно меньше оклада. Размер 13-й зарплаты зависит от условий трудового договора или коллективного соглашения. Именно в этих документах прописывают порядок начисления дополнительных выплат, в том числе и ежегодных премий.
По результатам опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», в 2022 году две трети (63%) работодателей отказались поощрять сотрудников новогодней премией. Из тех, кто собирался выплатить 13-ю зарплату, 21% были готовы наградить всех подчиненных, а 16% — выборочно.
В ноябре 2025 года заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил вернуться к советской традиции выплачивать всем бюджетникам 13-ю зарплату. По его мнению, регионы должны закрепить меру на уровне закона. Он напомнил, что перед Новым годом количество трат становится больше, в особенности в семьях с детьми. Тринадцатая зарплата в таком случае может стать «хорошей социальной мерой по поддержке работников бюджетных учреждений и поможет спланировать крупные покупки и траты».