В Роструде пояснили, кому положена 13-я зарплата

В некоторых компаниях эта выплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил ключевые показатели эффективности, в других может быть выплачена всем сотрудникам независимо от результатов работы. Иногда ее размер может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности.