Шапша призвал сблизить запросы экономики с программами подготовки кадров

Шапша: системе среднего профессионального образования нужна перезагрузка.

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Системы среднего и высшего профессионального образования требуют фундаментальной перезагрузки, нужно сблизить запросы экономики с программами подготовки, доложил президенту РФ Владимиру Путину на заседании Госсовета председатель комиссии «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Шапша отметил, что был сформирован комплекс решений, который охватывает три временных горизонта. В краткосрочном периоде критически важно оперативно перераспределить трудовые ресурсы в пользу высокопроизводительных проектов, организовать ускоренное переобучение, адаптацию кадров под конкретные нужды работодателей, пояснил он.

«Среднесрочный период, который требует фундаментальной перезагрузки систем среднего и высшего профессионального образования. И здесь наша цель — максимально сблизить запросы экономики с программами подготовки, обеспечить массовый и целенаправленный выпуск профессионалов, способных решать задачи национального развития», — сказал Шапша.

В долгосрочной перспективе, по его словам, предстоит обновить образовательные стандарты, сделав ставку на цифровую грамотность, на гибкие навыки, на культуру непрерывного обучения в течение всей жизни.