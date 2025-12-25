Шапша призвал сблизить запросы экономики с программами подготовки кадров

Шапша отметил, что был сформирован комплекс решений, который охватывает три временных горизонта. В краткосрочном периоде критически важно оперативно перераспределить трудовые ресурсы в пользу высокопроизводительных проектов, организовать ускоренное переобучение, адаптацию кадров под конкретные нужды работодателей, пояснил он.