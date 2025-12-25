В Салехард доставили скелет мамонта, жившего на Ямале около 45 тыс. лет назад

Реставрация проводилась по принципам археологической консервации — без восполнения утраченных элементов и с максимальным сохранением подлинного материала. Особую сложность представляла работа с сильно фрагментированными костями молодого животного, прежде всего с черепом. В ходе работ специалисты зафиксировали на костях минерал вивианит, а фрагменты шкуры были собраны и стабилизированы с применением таксидермических методик. Экспозиция предусматривает размещение мамонта в лежачем положении, что позволяет показать его как реальное животное в естественных условиях залегания. В ближайшее время мамонт Тадибе будет представлен на выставке «Оттаявший мир», посвященной флоре и фауне эпохи мамонтов.