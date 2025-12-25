В Салехард доставили скелет мамонта, жившего на Ямале около 45 тыс. лет назад

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Скелет мамонта Тадибе, жившего около 44−45 тыс. лет назад, вернулся в Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа после семимесячных научно-реставрационных работ и вновь представлен в музее имени И. С. Шемановского. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В Салехард, в музей имени И. С. Шемановского, доставили уникальный палеонтологический экспонат — скелет мамонта Тадибе. Он прошел научно-реставрационные работы в Международном центре реставрации в селе Рождествено Ленинградской области. Работы продолжались около семи месяцев. Мамонт Тадибе — молодой самец, живший на территории Ямала около 44−45 тысяч лет назад», — говорится в сообщении.
Реставрация проводилась по принципам археологической консервации — без восполнения утраченных элементов и с максимальным сохранением подлинного материала. Особую сложность представляла работа с сильно фрагментированными костями молодого животного, прежде всего с черепом. В ходе работ специалисты зафиксировали на костях минерал вивианит, а фрагменты шкуры были собраны и стабилизированы с применением таксидермических методик. Экспозиция предусматривает размещение мамонта в лежачем положении, что позволяет показать его как реальное животное в естественных условиях залегания. В ближайшее время мамонт Тадибе будет представлен на выставке «Оттаявший мир», посвященной флоре и фауне эпохи мамонтов.
Останки мамонта Тадибе были обнаружены в 2020 году на берегу озера Печевалавато в Сеяхинской тундре. Сохранность находки превышает 80%: в коллекцию вошли более 250 костей и их фрагментов, а также остатки мягких тканей и шкуры.