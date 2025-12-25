Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья

Мурашко призвал отказаться от алкоголя и не переедать на Новый год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать во время застолья и контролировать артериальное давление, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Главное не переедать, и второе — минимизировать алкоголь до совершенно минимального значения … контролировать артериальное давление. Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма — для них алкоголь вообще не очень полезен», — сказал Мурашко журналисту Life Александру Юнашеву.

Он отметил, что именно поэтому врачи наблюдают на новогодних праздниках очень большое количество людей с такими заболеваниями.

«После употребления даже небольших доз алкоголя поступают в больницы, часто бывает даже фатально», — добавил министр.