Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать во время застолья и контролировать артериальное давление, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Главное не переедать, и второе — минимизировать алкоголь до совершенно минимального значения … контролировать артериальное давление. Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма — для них алкоголь вообще не очень полезен», — сказал Мурашко журналисту Life Александру Юнашеву.
Он отметил, что именно поэтому врачи наблюдают на новогодних праздниках очень большое количество людей с такими заболеваниями.
«После употребления даже небольших доз алкоголя поступают в больницы, часто бывает даже фатально», — добавил министр.