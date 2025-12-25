Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья

«Главное не переедать, и второе — минимизировать алкоголь до совершенно минимального значения … контролировать артериальное давление. Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма — для них алкоголь вообще не очень полезен», — сказал Мурашко журналисту Life Александру Юнашеву.