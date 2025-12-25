Шапша предложил организовать мониторинг профориентации учащихся

«Большой потенциал масштабирования этого проекта на всю страну, при этом формированию более эффективной кадровой политики способствовал бы мониторинг профориентации и маршрутизации обучающихся на всех уровнях образования. Предлагаем его организовать. Примером комплексного подхода является Липецкая область, создавшая первый в стране молодежный центр карьеры, сопровождающий молодежь от школы до трудоустройства», — сказал Шапша в ходе доклада президенту РФ на заседании Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики РФ.