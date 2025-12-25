Ричмонд
Роструд назвал выплату 13-й зарплаты необязательной

Роструд: выплата работодателем 13-й зарплаты не является обязательной в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Трудовое законодательство в РФ не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, такая практика есть в некоторых компаниях, но она не является обязательной, сообщил Роструд в своём Telegram-канале.

Отмечается, что 13-й зарплатой, как правило, называется годовая премия, но она не является обязательной и не гарантируется законом.

«Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых компаниях 13-я зарплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил свои ключевые показатели эффективности, в других случаях она может быть выплачена всем сотрудникам независимо от результатов работы. Кроме того, иногда размер выплаты может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности.