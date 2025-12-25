Умерла Вера Алентова. Вспоминаем лучшие роли и яркие высказывания актрисы

В возрасте 83 лет скончалась народная артистка России Вера Алентова, сообщили в телеграм-канале Театра имени Пушкина.
«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», — говорится в сообщении.
Худрук Евгений Писарев сообщил, что церемония прощания с Алентовой пройдет в Театре им. Пушкина.
Актриса днем 25 декабря была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, во время церемонии ей стало плохо и ее передали врачам скорой помощи, передавало издание Msk1.
РБК Life вспомнил яркие роли актрисы и собрал ее высказывания из интервью разных лет о воспитании, актерском ремесле и жизни с Владимиром Меньшовым.
Актриса родилась в Котласе (Архангельская область) в семье актеров Валентина Быкова и Ирины Алентовой. Отца не стало, когда девочке было три года. Фамилию своей матери, как более благозвучную, она взяла только в 1969 году.
В 1961 году, несмотря на нежелание матери поддержать ее выбор, Алентова поступила в Школу-студию МХАТ (ныне — Школа-студия (институт) им. В. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре им. А. П. Чехова), где училась в мастерской Василия Маркова.
После выпуска из Школы-студии Алентова поступила на работу в Московский театр имени А. С. Пушкина, где была ведущей актрисой на протяжении нескольких десятилетий. Ее первой ролью была Райна в спектакле «Шоколадный солдатик» режиссера Бориса Равенских по пьесе Бернарда Шоу. Алентова прослужила в театре 60 лет. В последние годы играла в спектаклях «Мадам Рубинштейн», «Ложные признания» и «Семейка Краузе».
В 1962 году Вера Алентова вышла замуж за сокурсника, будущего режиссера, Владимира Меньшова. В 1969 году у пары родилась дочь Юлия Меньшова. Супруги прожили в браке вплоть до смерти режиссера в 2021 году.
Самой известной ролью Алентовой в кино стала Екатерина Тихомирова из киноленты «Москва слезам не верит», которую снял Владимир Меньшов. В 1981 году эта работа получила высшую награду Американской академии киноискусств «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
Также среди заметных работ актрисы: «Время желаний» (1984), «Завтра была война» (1987), «Ширли-Мырли» (1995), «Зависть богов» (2000). Одной из последних стала роль богини Иштар в фильме Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина.
О воспитании
«Моя мама говорила, что каждый человек интересен сам по себе. Бывает, что девочки собирают фотографии артистов, кому-то подражают, делают прически и так далее. Ничего этого у меня не было. Меня воспитывали достаточно строго, я — дитя войны. Но вот ощущение собственной самоценности — оно было в нас всех с детства. Мы понимали, что мы разные, но мы все — ценные. Нам с раннего детства говорили, что то, как ты одет — неважно. Важно то, что ты думаешь, читаешь, чем бы ты хотел поделиться с близкими, с миром, что ты из себя представляешь, кем ты хочешь быть, чего ты хочешь добиться. Что ты сделал за сегодняшний день нового для себя, что узнал… И это двигало тебя дальше!». (Из интервью изданию «Амурская правда»).
О поступлении в вуз
«Поступление, особенно в творческий вуз, — это всегда сложная история. Конкурс большой: все хотят стать артистами. Выбрать эту профессию — это значит практически уйти в монастырь. Потому что практически все праздники актеры работают, вечера все актеры работают… Но так как я из актерской семьи, то я понимала, что это такое. Творческие личности, как я часто говорю, растут неравномерно. Например, моя мама была хорошей актрисой, я помню ее роли. Но когда она училась в институте, ее все время хотели выгнать, потому что она не соответствовала тому уровню, которые требовался на первом, на втором и на третьем курсе. И только потом ее разглядели. Она была очень стеснительным человеком, а наша профессия требует перешагнуть через какие-то вещи. Мне, когда поступала первый раз, в Щепкинское училище, сказали: “Девочка, иди — ты актрисой не будешь никогда!” Вообще-то педагоги не должны такое говорить, потому что юная душа не готова слышать слово “никогда”. Во второй раз, когда я поступала в Школу-студию МХАТ, там было большое количество способных людей». (Из интервью изданию «Амурская правда»).
О первом появлении на экране
«Сейчас — поскольку у нас у всех постоянно в руках телефоны и все друг друга снимают — все привыкают к своему изображению очень рано. А в то время, когда мы начинали, ничего этого не было. Поэтому до того, как ты увидишь себя на экране, ты представляешь себя совершенно другим. Я окончила Школу-студию МХАТ, и в моем дипломе написано: “актер театра и кино”. Но тогда тем, кто учился в этом учебном заведении, категорически было запрещено сниматься в кино. Я считаю, что это несправедливо: нельзя давать диплом актера театра и кино, если выпускник не имеет понятия, что такое кино. А особенно — если он не знает, как выглядит на экране. Когда я увидела себя в своем первом фильме “Дни летные” — это было ужасно! Из того, что я увидела, мне не понравилось ничего! Но это было естественно, особенно для нашего поколения: тогда даже фотографии были редкостью. Вот такое воспоминание… Кстати, когда вышел фильм “Москва слезам не верит”, то все героини, все три девочки, тоже были недовольны: мы в жизни выглядели лучше! Ирочка Муравьева даже заплакала, когда увидела себя на экране. Первая часть фильма снималась на специальной пленке, которая давала другой цвет, потому что речь шла про 1958 год. У нас на площадке не было гримеров, которые бы делали нам прически, и косметика тогда была скромная. И эти недостатки, которые нам казались именно недостатками, оказались достоинством фильма: это добавило ему шарма! Но мы затаили недоброе на нашего оператора — с мыслью, что мог снять нас и покрасивее!». (Из интервью изданию «Амурская правда»).
О зрителе
«Зритель меняется каждый день. Более того, скажем, если мы играем комедию, есть какие-то вещи, на которые мы знаем, какая будет реакция: смешно это или нет. Но иногда реакции нет вообще — и это настораживает. Может, мы не так ярко играем? Непонятно, почему. Смеются совершенно в другой сцене. Сказать, что что-то поменялось в принципе, — я не могу. Люди делятся на тех, кто любит кино или театр. И это не всегда совпадает. Есть театралы, но реакция зала, как правило, ожидаема. Особенно, если мы играем спектакль много лет». (Из интервью изданию «Московский комсомолец. Уфа»).
О съемках в кино и работе в театре
«Люди иногда хотят посмотреть на человека, который полюбился им по сериалу, поближе, и они приходят. Это реклама большая для театра. Когда я была молодая, у нас был режиссер Борис Равенских, который не любил, когда актеры снимались и не отпускал актеров на съемки. А ведь это реклама для театра. И это плохо для диплома “артист театра и кино”. Вот на Западе другая история: после моей поездки на кинофестиваль в Бельгию с фильмом “Москва слезам не верит” я уже была занята в другом проекте — волос у меня уже были светлые, и меня встречающий не узнал. На Западе привычка — если ты вышел в каком-то образе, то ты его застолбить должен и практически не менять внешность. У нас абсолютно все наоборот: чем удивительнее и разнообразнее будут твои образы, одежда, прическа — тем лучше». (Из интервью изданию «Московский комсомолец. Уфа»).
О расставании с мужем
Супруги долгое время жили в разных общежитиях, это продолжалось и после рождения дочери Юлии Меньшовой в 1969 году. В 70-х Вера Алентова и ее супруг Владимир Меньшов решили разойтись. Разрыв продлился четыре года, после чего пара сошлась.
«Жили в разных общежитиях. Я смеюсь: непонятно, как у нас родился ребенок. Жили врозь, а дети были — это тот случай. Общежития длились очень долго… Да, это очень утомляет — бездомье, безденежье, студенческий быт. Да и обиды все равно накапливаются. Тогда, когда решился жилищный вопрос, мне дали квартиру, а Володя начал сниматься и могли появиться деньги, мы решили расстаться. “Дошло до края”… Дело не в деньгах и даже не в быте, потому что очень долго в безденежье и в неустроенном быте мы были счастливы. Просто в какой-то момент мы поняли, что дальше невозможно быть вместе, слишком много трений… И подумали, что врозь нам будет легче. (Из интервью изданию “Аргументы и факты”).
О воссоединении семьи
«Началось все с того, что Меньшов снимался в Орле, а мы собирались на гастроли с Юленькой. Володя дал мне телеграмму: когда будете проезжать мимо Орла, дай мне знать, я приду вас встречу». Но я, конечно, и не подумала дать телеграмму! Мы были в очень хороших отношениях, но никаких нам лишних встреч не нужно, считала я. А когда мы встали в Орле на остановке, Юля, глядя в окно, сказала: «А здесь мой папочка». И я поняла впервые, что вообще-то нас трое. И у меня встал ком в горле. Я подумала: «Господи, Боже мой, это ведь я не знаю, что такое папа и зачем он нужен, а для нее, наверное, папа важен так же, как и мама». А дальше… Мы, когда были еще вместе, в разлуке писали друг другу каждый день письма. Они остались у меня. Володя попросил те из них, где он писал о Михаиле Ильиче Ромме. Это было нужно для статьи. Я перечитала эти письма и послала их Володе. Но окунулась в ту атмосферу горячей любви, когда мы писали друг другу. И, думаю, что и он окунулся в нее же… Мы прожили 50 лет вместе, отпраздновали золотую свадьбу. Стало ли легко? Нет, конечно. Благости между такими людьми, как мы, наверное, достичь невозможно. У нас все равно все очень шумно. Мы громко обсуждаем и часто бываем не согласны друг с другом. Но в главном направлении мы, естественно, идем вместе. Очень часто бывает: Володя еще не спросил, но я могу ответить, потому что я знаю, что он хотел спросить. Часто заговариваем одновременно. Даже стали похожи внешне. У меня есть фотография. Мы сидим, смотрим в одну сторону. И это два абсолютно одинаковых лица! «. (Из интервью изданию “Аргументы и факты”).
О фильме Ампир V
«Режиссер Виктор Гинзбург, который его снял, интересный, сложный и неторопливый. Он родился в Москве, но его родители эмигрировали из СССР, и он окончил американскую режиссерскую школу. В его фильме я играю роль богини Иштар. Я считала, что, если это богиня моего возраста, имеет смысл играть ее седой. Но Гинзбург спросил: “Где мы возьмем седой парик для пробы?” Я ответила, что принесу из театра. Режиссеру понравилось, но он очень дотошный человек и во всем придерживается писательской версии. А у Пелевина Иштар похожа на Аллу Борисовну. В итоге я в парике а-ля Пугачева. Не знаю, как она отнесется к моему образу, потому что моя героиня совсем не положительная». (Из интервью изданию «7 дней»).
Об абсолютном счастье
«А по поводу собственных счастливых дней — их было много. Гете в своей длинной жизни, а прожил он 83 года, насчитал всего 7 минут абсолютного счастья. Так вот, если говорить об абсолюте, то день, когда я поступила в Школу-студию при МХПТ, был абсолютно счастливым днем — первым осознанным. Когда у меня родилась Юля — это второй день. Ощущение собственнической силы, я дала миру новую жизнь, возможно, гениальную, и мир ждут новые открытия. И третий день абсолютного счастья — это день присуждения Оскара, фильм “Москва слезам не верит”. И не потому, что это самая большая награда кинематографистов, мы тогда мало знали об “Оскаре”. А потому, что картину ругали, она имела очень плохую прессу. Успех у народа был феноменальный. Но критика кричала: у нас народ не тот». (Из интервью изданию «Аргументы и факты»).