В Иркутске общественный транспорт изменит график работы в новогодние праздники. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации. Так, 31 декабря муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до полуночи.
— Изменения коснутся автобусов № 6, № 8, № 33, № 37 и № 67, — уточняется в сообщении.
Также дольше обычного будут ходить трамваи № 1 по маршруту «Ул. Волжская — Студгородок», № 3 «Ул. Волжская — Ц. Рынок», № 4 «Ц. Рынок — ул. Братская», № 5 «М/р Солнечный — ул. Депутатская — Ц. Рынок». Помимо этого пассажиры смогут позже добраться домой на троллейбусах по маршрутам № 3, № 4, № 5, № 7 и № 8.
Информация о расписании движения общественного транспорта с 31 декабря по 11 января доступна на официальном сайте администрации.