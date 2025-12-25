Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начали тестировать сервис посадки в поезд по биометрии

Сервис посадки в поезд по биометрии заработает в I квартале 2026 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сервис посадки в поезд по биометрии начали тестировать в России — испытания идут на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, а запуск для пользователей РЖД запланирован на первый квартал 2026 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Сервис испытывается на трех маршрутах: Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново, Москва — Кострома. В тестировании принимает участие ограниченная группа пассажиров. Ожидается, что сервис станет доступен пользователям в первом квартале 2026 года. … Новое решение, которое позволяет подтвердить личность без предъявления документов, реализовано Центром биометрических технологий и РЖД на базе Единой биометрической системы», — сообщили там.

Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому — с помощью выездной регистрации. После этого останется только предоставить согласие на обработку данных.

В аппарате поделились, что идентификация проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность — по паспорту или с помощью биометрии.

«Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного — самого простого и комфортного — способа получения услуг. На сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина», — напомнили там.

В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что компания планирует в начале 2026 года протестировать посадку пассажиров по биометрии на поезд в Иваново или Нижний Новгород.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше