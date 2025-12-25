В России начали тестировать сервис посадки в поезд по биометрии

«Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного — самого простого и комфортного — способа получения услуг. На сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина», — напомнили там.