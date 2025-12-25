В России начали тестировать сервис посадки в поезд по биометрии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сервис посадки в поезд по биометрии начали тестировать в России — испытания идут на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, а запуск для пользователей РЖД запланирован на первый квартал 2026 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Сервис испытывается на трех маршрутах: Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново, Москва — Кострома. В тестировании принимает участие ограниченная группа пассажиров. Ожидается, что сервис станет доступен пользователям в первом квартале 2026 года. … Новое решение, которое позволяет подтвердить личность без предъявления документов, реализовано Центром биометрических технологий и РЖД на базе Единой биометрической системы», — сообщили там.
Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому — с помощью выездной регистрации. После этого останется только предоставить согласие на обработку данных.
В аппарате поделились, что идентификация проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность — по паспорту или с помощью биометрии.
«Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного — самого простого и комфортного — способа получения услуг. На сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина», — напомнили там.
В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что компания планирует в начале 2026 года протестировать посадку пассажиров по биометрии на поезд в Иваново или Нижний Новгород.