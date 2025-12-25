За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, помидоры и свеклу

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 15 по 22 декабря огурцы подорожали на 10,8%. На этой неделе их средняя цена составила 201,43 рубля. Также жителям республики на 4,73% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 194,50 рублей) и на 3,07% за свеклу (32,98 рубля).