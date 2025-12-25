За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, помидоры и свеклу

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, помидоры и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 15 по 22 декабря огурцы подорожали на 10,8%. На этой неделе их средняя цена составила 201,43 рубля. Также жителям республики на 4,73% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 194,50 рублей) и на 3,07% за свеклу (32,98 рубля).
Однако на этой неделе на 1,58% подешевели сахар-песок (59,83 рубля), на 0,94% — питьевое молоко [цельное ультрапастеризованное 2,5−3,2% жирности] (98,83 рубля), на 0,8% — сметана (340,24 рубля).
