Москвичам рассказали о 10 лучших сырах на столичной ярмарке

На Семеновской площади можно найти сыры и из Ульяновской области. Первый — дюфон 12-месячной выдержки — сплав швейцарской и итальянской сырных школ. Знатоки часто спорят: напоминает он больше пармезан или грюйер, но создатели настаивают на том, что у дюфона собственный характер. Этот твердый сыр имеет ни с чем несравнимый аромат: легкая сладость, грибные и землистые ноты и деликатная кислинка. При этом его вкус довольно нежный.