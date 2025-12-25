Ричмонд
Собянин принял участие в акции «Елка желаний»

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», сняв с елки три открытки с детскими мечтами.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Собянин пообещал исполнить желание 11-летней Арины из Луганска, которая хотела бы иметь шведскую стенку. Также мэр исполнит желания двух москвичей: 14-летний Дмитрий мечтает встретиться с пилотом военного самолета, а 12-летняя Бажена-Леля хотела бы получить умную колонку.

«Город-побратим Луганск, Арина мечтает о шведской стенке — найдем обязательно, Арина. Поставим, смонтируем стенку, занимайтесь спортом. Так, москвичи, Дима, 14 лет, мечтает о встрече с пилотом военного самолета — вопросов нет, встретится с хорошим, замечательным пилотом военного самолета. Еще есть из Москвы, Бажена-Леля, 12 лет, мечтает об умной колонке. Все мечтания обязательно сбудутся», — сказал Собянин.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.

