Собянин принял участие в акции «Елка желаний»

«Город-побратим Луганск, Арина мечтает о шведской стенке — найдем обязательно, Арина. Поставим, смонтируем стенку, занимайтесь спортом. Так, москвичи, Дима, 14 лет, мечтает о встрече с пилотом военного самолета — вопросов нет, встретится с хорошим, замечательным пилотом военного самолета. Еще есть из Москвы, Бажена-Леля, 12 лет, мечтает об умной колонке. Все мечтания обязательно сбудутся», — сказал Собянин.