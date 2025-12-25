Умерла звезда «Москва слезам не верит» Вера Алентова, которая снималась в белорусском фильме «Сын за отца»

Вера Алентова снималась во многих фильмах. Среди них «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли» и другие. Еще актриса снималась в белорусско-российском фильме «Сын за отца». Это единственная лента Николая Еременко-младшего как режиссера (с участием Маргариты Касымовой). Главные роли в фильме, кроме самого Еременко-младшего, сыграли его отец — народный артист СССР Николай Еременко-старший, в также Вера Алентова и Ирина Феофанова. Интересно, что сценарий ленты написал Валентин Черных — автор «Москва слезам не верит», который не раз сотрудничал с «Беларусьфильмом».