Умерла звезда «Москва слезам не верит» Вера Алентова, которая снималась в белорусском фильме «Сын за отца»

Умерла народная артистка России, звезда «Москва слезам не верит» Вера Алентова, снимавшаяся в Беларуси. Подробности пишет KP.RU со ссылкой на Театр имени Пушкина.
Актриса умерла в четверг, 25 декабря, в возрасте 83 лет. В театре не сообщили какие-либо подробности случившегося.
«Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет», — сказано в сообщении.
Вера Алентова снималась в белорусско-российском фильме «Сын за отца». Фото: kino-teatr.ru.
Дата прощания с Верой Алентовой будет объявлена позже.
Вера Алентова снималась во многих фильмах. Среди них «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли» и другие. Еще актриса снималась в белорусско-российском фильме «Сын за отца». Это единственная лента Николая Еременко-младшего как режиссера (с участием Маргариты Касымовой). Главные роли в фильме, кроме самого Еременко-младшего, сыграли его отец — народный артист СССР Николай Еременко-старший, в также Вера Алентова и Ирина Феофанова. Интересно, что сценарий ленты написал Валентин Черных — автор «Москва слезам не верит», который не раз сотрудничал с «Беларусьфильмом».
