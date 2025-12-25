Качество данных о солнечном ветре может улучшиться весной 2026 года

«Главный мировой космический аппарат, служивший основным источником информации в последние годы, DSCOVR, вышел из строя в результате программного сбоя еще в июле текущего года. Последние полгода в качестве резервного источника используется космический аппарат ACE, запущенный еще в 1997 году и находящийся, как и DSCOVR, в точке Лагранжа L1 в 1,5 миллиона км от Земли. На таком расстоянии отсутствует влияние магнитосферы Земли, и приборы имеют возможность измерять солнечный ветер без вносимых магнитным полем Земли искажений. В последние пару месяцев ситуация стала совсем печальной: теряется до 50% информации в сутки», — говорится в сообщении.