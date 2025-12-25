Требования к выпускникам вузов и колледжей завышены, заявил глава РСПП

«Хочу обратить внимание еще на одну проблему, которая затрагивает интересы выпускников вузов, колледжей и действующих работников. Требования к опыту практической деятельности и уровню образования в ряде квалификационных характеристик, в частности приведенных в профессиональных стандартах и нормативных актах, явно завышены», — сказал Шохин.