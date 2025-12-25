Требования к выпускникам вузов и колледжей завышены, заявил глава РСПП

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава РСПП Александр Шохин выразил мнение, что требования к выпускникам вузов и колледжей по практическому опыту и образованию в профессиональных стандартах России завышены, избыточные критерии необходимо пересмотреть.
«Хочу обратить внимание еще на одну проблему, которая затрагивает интересы выпускников вузов, колледжей и действующих работников. Требования к опыту практической деятельности и уровню образования в ряде квалификационных характеристик, в частности приведенных в профессиональных стандартах и нормативных актах, явно завышены», — сказал Шохин.
«Избыточные требования необходимо, на наш взгляд, пересмотреть, в том числе, внеся соответствующие изменения в профессиональные стандарты и иные нормативные документы, которые содержат характеристики уровня образования и опыта работы», — добавил он.
Глава РСПП отметил, что завышенные требования создают барьеры для трудоустройства молодых людей, сдерживают вертикальную мобильность и карьерный рост работников.
Кроме того, Шохин рассказал, что около 40 университетов в России проводят эксперимент по совмещению государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации.