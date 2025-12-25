В России расширят возможности колледжей для переподготовки бойцов СВО

Узнать больше по теме

Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России

Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.