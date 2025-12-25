Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России расширят возможности колледжей для переподготовки бойцов СВО

Чернышенко: в РФ расширят возможности колледжей для переподготовки бойцов СВО.

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В России планируется расширить возможности колледжей для ускоренной переподготовки участников СВО, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Про бойцов СВО. Отдельно ставим задачу со следующего года расширить возможность использования ресурсов колледжей для их ускоренной переподготовки», — сказал Чернышенко на заседании Государственного совета.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше