Комментатор Губерниев назвал воронежскую гимнастку лучшей спортсменкой 2025 года

Журналист поставил Ангелину Мельникову выше Александра Овечкина.

Источник: Соцсети

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» назвал Ангелину Мельникову лучшей среди отечественных спортсменов 2025 года.

— Мальцев точно одним из лучших. Это может быть Яна Бурлакова, Захар Петров, Ангелина Мельникова, Яна Егорян, Климент Колесников, Александр Овечкин, — очертил круг претендентов Губерниев.

Но при выборе одного самого-самого, он отметил достижение Олимпийской чемпионки из Воронежа:

— Легче легкого назвать Овечкина, но это будет несправедливо. Пусть это будет Ангелина Мельникова — абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике.

Напомним, что в этом году Мельникова завоевала два золота на чемпионате мира в Джакарте в октябре. А накануне ее выбрали лучшей спортсменкой уходящего года по версии журнала Hello.