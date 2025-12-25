Комментатор Губерниев назвал воронежскую гимнастку лучшей спортсменкой 2025 года

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» назвал Ангелину Мельникову лучшей среди отечественных спортсменов 2025 года.
— Мальцев точно одним из лучших. Это может быть Яна Бурлакова, Захар Петров, Ангелина Мельникова, Яна Егорян, Климент Колесников, Александр Овечкин, — очертил круг претендентов Губерниев.
Но при выборе одного самого-самого, он отметил достижение Олимпийской чемпионки из Воронежа:
— Легче легкого назвать Овечкина, но это будет несправедливо. Пусть это будет Ангелина Мельникова — абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике.
Напомним, что в этом году Мельникова завоевала два золота на чемпионате мира в Джакарте в октябре. А накануне ее выбрали лучшей спортсменкой уходящего года по версии журнала Hello.