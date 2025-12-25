Ряд автобусов перейдет на регулируемый тариф в Самарской области с 1 января

С 1 января 2026 года в Самарской области региональные маршруты перейдут на регулируемый тариф. Это позволит лучше следить за качеством пассажирских перевозок, в том числе за расписанием и соблюдением интервалов движения. Об этом сообщили в областном правительстве.
«На регулируемые тарифы переводятся межмуниципальные автобусные маршруты, связывающие Самару и Тольятти с пригородами, отдаленными районами и аэропортом “Курумоч”. Особое внимание будет уделено графику движения и комфорту в салонах», — рассказали в пресс-службе.
Решение приняли после комплексного анализа, в ходе которого изучались статистика пассажиропотока, обращения жителей, транспортная значимость и востребованность направлений. Власти обещают, что переход на новую систему не повлияет на стоимость проезда для пассажиров.
В ноябре на регулируемые тарифы уже перешли 12 маршрутов, с нового года к ним добавятся еще три. Так, с 1 января по этой системе будут осуществлять перевозки автобусы №№ 108эк, 124, 139, 177, 119, 124, 474, 429, 616, 333, 222, 141, 127, 320, 101А, 480.