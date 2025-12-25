Ричмонд
Прокуратура внесла представление школе после избиения ребенка в Крыму

Инцидент произошел в Судаке.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура внесла представление школе в Судаке после избиения пятиклассника. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку по факту избиения школьника.

«Установлено, что образовательным учреждением не в полном мере проводится профилактическая работа среди учащихся», — говорится в сообщении.

Поэтому школе внесли представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

Напомним, в одной из школ Судака избили пятиклассника. Пострадавшего увезли в больницу с травмами. Ему поставили капельницу. Пациент провел в больнице неделю. Крымские следователи завели уголовное дело. Сообщалось, что о расследовании доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.