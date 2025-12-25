Прокуратура внесла представление школе после избиения ребенка в Крыму

Напомним, в одной из школ Судака избили пятиклассника. Пострадавшего увезли в больницу с травмами. Ему поставили капельницу. Пациент провел в больнице неделю. Крымские следователи завели уголовное дело. Сообщалось, что о расследовании доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.