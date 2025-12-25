Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова заявила о подготовке рекомендаций по трудоустройству ветеранов СВО

Голикова: Правительство подготовит рекомендации по трудоустройству бойцов СВО.

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Правительство России подготовит рекомендации по сопровождению трудоустройства и профессионального развития участников специальной военной операции, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин в четверг собрал Государственный совет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.

«Чтобы они (ветераны СВО — ред.) могли успешно адаптироваться на рабочих местах, совместно с РСПП, совместно с работодателями, объединениями и профсоюзами подготовим отдельные рекомендации по сопровождению трудоустройства и профессиональному развитию участников специальной военной операции, в том числе тех, которые имеют ограничения по здоровью», — сказала Голикова на заседании Госсовета.

Она отметила, что кабмин также уточнил перечень приоритетных профессий для переподготовки в 2026 году. Всего выделили 213 таких профессий с учетом прогноза кадровой потребности российской экономики на следующие семь лет. При этом 27 из них будут реализовываться только для участников СВО.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше