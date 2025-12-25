Голикова заявила о подготовке рекомендаций по трудоустройству ветеранов СВО

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Правительство России подготовит рекомендации по сопровождению трудоустройства и профессионального развития участников специальной военной операции, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в четверг собрал Государственный совет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
«Чтобы они (ветераны СВО — ред.) могли успешно адаптироваться на рабочих местах, совместно с РСПП, совместно с работодателями, объединениями и профсоюзами подготовим отдельные рекомендации по сопровождению трудоустройства и профессиональному развитию участников специальной военной операции, в том числе тех, которые имеют ограничения по здоровью», — сказала Голикова на заседании Госсовета.
Она отметила, что кабмин также уточнил перечень приоритетных профессий для переподготовки в 2026 году. Всего выделили 213 таких профессий с учетом прогноза кадровой потребности российской экономики на следующие семь лет. При этом 27 из них будут реализовываться только для участников СВО.