И чем будем чистить? Зубную щётку признали худшим средством гигиены рта

Исследование выявило, как метод чистки зубов влияет на экологию ротовой полости. У пользователей электрических щёток концентрация ключевых микроорганизмов, таких как лактобациллы и стрептококки, была максимально приближена к физиологической норме. Ещё один важный показатель — энзиматическая активность слюны, то есть её способность расщеплять углеводы, — у этой группы был на 6,2% выше. Нарушение этого параметра, как отметили учёные, может иметь негативные последствия не только для зубов, но и для пищеварения и работы печени.