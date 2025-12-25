И чем будем чистить? Зубную щётку признали худшим средством гигиены рта

Учёные Новгородского государственного университета завершили исследование, которое касается ежедневной привычки каждого из нас — чистки зубов. Проанализировав данные более 5 тыс. наблюдений за десять лет и обработав их с помощью модели машинного обучения, они составили рейтинг эффективности средств гигиены полости рта и заглянули в будущее стоматологии.
Главный вывод звучит неожиданно: эра обычной зубной щётки, скорее всего, уйдёт в прошлое. Она хуже всего справляется со своими задачами.
На первом месте — ёршики
В ходе работы, которую провели профессор кафедры стоматологии НовГУ Аля Бритова и аспирант Медицинского института НовГУ Ксения Шмандина, оценивались пять ключевых параметров здоровья полости рта: количество налёта, воспаление дёсен, их кровоточивость, наличие полезного фтора и аномальных бактерий. Учитывались регулярность и длительность процедур чистки зубов.
Для сбора данных применялся комплексный подход. Он включал визуально-тактильный осмотр, спектроскопию и хроматографию. Для анализа микрофлоры в полости рта использовались методы ПЦР и секвенирования нового поколения (NGS).
Результаты позволили составить рейтинг эффективности средств для чистки зубов. На первом месте оказались межзубные ёршики (интердентальные щётки). На втором с небольшим отставанием расположилась электрическая зубная щётка. Третью позицию заняла зубная нить. А традиционная (мануальная) щётка показала наихудшую эффективность, завершив этот рейтинг.
«Наш анализ позволил количественно оценить преимущества и недостатки того или иного средства, — говорит профессор Аля Бритова. — Так, электрическая зубная щётка превосходит механическую на 14,3% ± 3,2%. А интердентальная опережает электрическую на 8,1% ± 2,1%».
Наконец, зубные нити уступают ёршикам по эффективности где-то на 5%.
И чище, и быстрее
Исследование выявило, как метод чистки зубов влияет на экологию ротовой полости. У пользователей электрических щёток концентрация ключевых микроорганизмов, таких как лактобациллы и стрептококки, была максимально приближена к физиологической норме. Ещё один важный показатель — энзиматическая активность слюны, то есть её способность расщеплять углеводы, — у этой группы был на 6,2% выше. Нарушение этого параметра, как отметили учёные, может иметь негативные последствия не только для зубов, но и для пищеварения и работы печени.
Были обнаружены и интересные синергетические эффекты. Оказалось, что сочетание электрической щётки и зубной пасты с высоким содержанием фтора усиливает антимикробное воздействие на 14%. Это происходит за счёт способности фтора разрушать бактериальные биоплёнки. А использование межзубных ершиков, как выяснилось, усиливает естественную генетическую защиту организма от патогенных микробов на молекулярном уровне.
Вот ещё кое-что. У пользователей электрических щёток уровень зубного налёта снижался на 18,5% по сравнению с обычными щётками. Они вызывали меньше микроповреждений (микроабразий) эмали. Вдобавок можно было сократить время, необходимое для этой гигиенической процедуры, причём довольно прилично, на 27%.
«Полученные с помощью компьютерной томографии данные недвусмысленно указывают на превосходство электрических щёток для удаления биологических отложений. Подобные результаты могут существенно повлиять на клинические рекомендации по выбору методов и средств для чистки зубов», — отмечает Аля Бритова.
Нас ждут щётки с датчиками
Исследование новгородских учёных имеет и выраженное практическое, даже экономическое значение. Расчёты показывают, что переход на электрическую щётку потенциально способен сократить годовые затраты человека на лечение стоматологических заболеваний примерно на 13%. Также он повышает субъективное качество жизни, связанное со здоровьем зубов.
Опираясь на полученные данные, учёные прогнозируют переход к принципиально новому, индивидуальному и технологичному методу стоматологической гигиены. В качестве перспективных направлений они видят создание щёток с наночастицами серебра, цинка и кобальта (для направленного антимикробного воздействия), разработку систем для точечной подачи антисептиков вроде хлоргексидина непосредственно в процессе чистки, а также интеграцию в щётки различных сенсоров. Такие датчики смогут анализировать движения, и на основе этих данных формировать индивидуальные алгоритмы ухода за зубами.
Основным инструментом гигиены рта авторы исследования рекомендуют выбрать электрическую щётку, а для очистки межзубных промежутков использовать ёршики — они эффективнее классической нити. Пасту лучше покупать с фтором.