Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 5,3 миллиона россиян находятся в теневой занятости, заявила Голикова

Голикова: 5,3 млн человек в России находятся в теневой занятости.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Примерно 5,3 миллиона человек в России трудятся «из тени», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин в четверг собрал Государственный совет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.

«По нашим оценкам, исключая самозанятых, мы сегодня недосчитываемся 5,3 миллиона человек, которые заняты в тени», — сказала Голикова на заседании Госсовета.

Она уточнила, что правительство утвердило план по «обелению» экономики — выводу работающих граждан из теневого сектора занятости. По этому плану в законодательство внесли дополнительные критерии трудовых отношений на основе сложившейся судебной практики, усилили ответственность работодателей, а также установили показатели для регионов по выводу занятых «из тени».

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше