Около 5,3 миллиона россиян находятся в теневой занятости, заявила Голикова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Примерно 5,3 миллиона человек в России трудятся «из тени», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в четверг собрал Государственный совет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
«По нашим оценкам, исключая самозанятых, мы сегодня недосчитываемся 5,3 миллиона человек, которые заняты в тени», — сказала Голикова на заседании Госсовета.
Она уточнила, что правительство утвердило план по «обелению» экономики — выводу работающих граждан из теневого сектора занятости. По этому плану в законодательство внесли дополнительные критерии трудовых отношений на основе сложившейся судебной практики, усилили ответственность работодателей, а также установили показатели для регионов по выводу занятых «из тени».