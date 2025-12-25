В приюте в Калининградской области обнаружили 50 истощенных голодных собак

В частном приюте «Счастливые хвостики» из Правдинска в беде оказались 50 собак. Животные худые и голодные, им нужны хозяева. Об этом говорится в телеграм-канале «НО “Благотворительный фонд Зои Шумиловой”.
По предварительной информации, все произошло после того, как одна из хозяек приюта легла в больницу и оставила животных под присмотром своей компаньонки.
«Вернувшись после операции, Екатерина, открыв приют, увидела ужасающую картину. Истощенные голодные собаки… Заявление в полицию Екатериной написано», — говорится в сообщении.
Сейчас в регионе ищут волонтеров и организации, которые готовы принять собак. Им нужны новые дома.
Сама Екатерина в разговоре с «Комсомолкой» подтвердила, что собакам ищут хозяев. Она отметила, что находится в шоковом состоянии и пытается решить проблему.