В приюте в Калининградской области обнаружили 50 истощенных голодных собак

Животные находятся в критическом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В частном приюте «Счастливые хвостики» из Правдинска в беде оказались 50 собак. Животные худые и голодные, им нужны хозяева. Об этом говорится в телеграм-канале «НО “Благотворительный фонд Зои Шумиловой”.

По предварительной информации, все произошло после того, как одна из хозяек приюта легла в больницу и оставила животных под присмотром своей компаньонки.

«Вернувшись после операции, Екатерина, открыв приют, увидела ужасающую картину. Истощенные голодные собаки… Заявление в полицию Екатериной написано», — говорится в сообщении.

Сейчас в регионе ищут волонтеров и организации, которые готовы принять собак. Им нужны новые дома.

Сама Екатерина в разговоре с «Комсомолкой» подтвердила, что собакам ищут хозяев. Она отметила, что находится в шоковом состоянии и пытается решить проблему.