В Тарском районе с января подорожает проезд в автобусах

Билет на автобус муниципальной организации будет обходиться 40 рублей. У ИП Кнапп цена проездки составит 36 рублей. Таким образом, повышений составит 5 и 2 рубля соответственно. Подорожание фиксируется после того, как Региональная энергетическая комиссия утвердила новый предельный тариф на межмуниципальные перевозки на 2026 год. С начала года он составит 3,17 рубля за километр пути, что на 13 копеек больше действующего показателя.