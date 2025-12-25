Ричмонд
В Тарском районе с января подорожает проезд в автобусах

Новые цены начнут действовать уже в первый день 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость проезда в общественном транспорте Тарского района Омской области вырастет 1 января 2026 года. Тарифы увеличили местное автотранспортное предприятие и частный перевозчик.

Билет на автобус муниципальной организации будет обходиться 40 рублей. У ИП Кнапп цена проездки составит 36 рублей. Таким образом, повышений составит 5 и 2 рубля соответственно. Подорожание фиксируется после того, как Региональная энергетическая комиссия утвердила новый предельный тариф на межмуниципальные перевозки на 2026 год. С начала года он составит 3,17 рубля за километр пути, что на 13 копеек больше действующего показателя.

Ранее мы писали, что в январе 2026 года скорректируют стоимость проезда в муниципальном транспорте Омска.