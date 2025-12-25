Ричмонд
Александра Канышева утвердили в должности главы администрации Цимлянска

Нового главу администрации Цимлянска утвердили в должности на собрании депутатов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на посту главы администрации Цимлянского городского поселения с 25 декабря утвердили Александра Канышева. Решение было принято на собрании местных депутатов.

Напомним, с осени 2025 года Александр Канышев возглавлял цимлянскую администрацию в качестве исполняющего обязанности главы городского поселения. Еще раньше чиновник был заместителем главы местной администрации по городскому хозяйству.

Александр Канышев смненил в должности Павла Разумовского, о досрочном увольнении которого стало известно в конце сентября 2025 года.

