Голикова назвала долю получающих дополнительное профобразование работников

Голикова: 26,5% работников вовлечены в дополнительное профобразование.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Доля вовлеченных в дополнительное профессиональное образование (ДПО) в России работников 25−65 лет составляет 26,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин в четверг собрал Государственный совет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.

Сегодня мы фиксируем, что доля вовлеченных в дополнительное профессиональное образование в России составляет 26,5% в возрасте от 25 до 65 лет", — сказала Голикова на заседании Госсовета.

По её данным, среди работников старше 50 лет число вовлеченных в допобразование еще меньше. Так, необходимо уделить внимание развитию программ ДПО по направлениям технологического лидерства, создавать стимулы для интеграции работодателей и образовательных организаций и поддерживать предприятия, которые имеют на своей базе учебные центры переподготовки.

