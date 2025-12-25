Ричмонд
Путин поручил наградить аграриев, добившихся рекордных урожаев

Путин поручил Лут наградить добившихся рекордных урожаев аграриев.

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут представить к госнаградам аграриев, которые добились рекордных урожаев в 2025 году.

«Я попрошу министра сельского хозяйства, Оксана Николаевна, представьте, пожалуйста, действительно, к госнаградам тех, кто отработал на селе, нашим селянам, не только в Орловской, конечно, губернии, но и в других, в отрасли в целом. Хорошо? Спасибо большое», — сказал глава государства на заседании Государственного совета.