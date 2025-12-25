В аэропорту «Домодедово» проходит предновогодняя программа

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пассажиры столичного аэропорта «Домодедово» могут поучаствовать в предновогодней программе на площадке терминала «Аэроэкспресс», передает корреспондент РИА Новости.
Здесь подготовлены бесплатные театрализованные представления, викторины, фотозона, а также подарки для пассажиров.
Кроме того, у пассажиров есть возможность написать и отправить письмо Деду Морозу, а также посетить дегустационную зону «Московское чаепитие», где можно выпить фирменный чай.
Предновогодняя программа проходит в терминале «Аэроэкспресса» 25 и 26 декабря.