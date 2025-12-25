Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет ЕС принял решение, что с 1 января тарифы роуминга будут в Молдове по цене местных звонков: Но жители нашей страны будут платить за звонки в Европу, как раньше, — оператор мобильной связи повыша

Компания Orange аннулировала те дешевые пакеты, в которые не заложен роуминг, подняв цены для клиентов.

Источник: Комсомольская правда

Совет ЕС принял решение, что с 1 января тарифы роуминга будут в Молдове по цене местных.

В то же время компания Orange аннулировала те дешевые пакеты, в которые не заложен роуминг, подняв цены для клиентов, сообщает журналист Ирина Астахова.

.

"Объяснили это тем, что в более дорогие пакеты включена услуга роуминга, и это преимущество для клиентов! Как будто клиенты дети, и сами не смогут определить, нужен им роуминг, или нет. И собственно пакеты роуминга в Европе, как мне объяснили в колл-центре, также подорожают, потому что будут объемнее.

Ну не душки? Провернуть такую прекрасную аферу — Совет ЕС заявляет, что цены будут как в Молдове, а абоненты Оранжа теперь будут дополнительно платить за роуминг в нагрузку — и при этом благодарить компанию!!!

Это как в советское время, чтобы купить хорошую книгу — ты должен был приобрести еще и что-то непопулярное. Теперь, чтобы поговорить в Молдове, ты должен прикупить еще и роуминга пакет, даже если не выезжаешь из страны. То есть платить за воздух ежемесячно.

Свобода стоит дорого, потому что кто-то хочет навариться на этом. Это уже стало обычным делом.

И это уже запланированный вклад мобильных компаний в инфляцию 2026 года", — делает вывод журналист.