Совет ЕС принял решение, что с 1 января тарифы роуминга будут в Молдове по цене местных звонков: Но жители нашей страны будут платить за звонки в Европу, как раньше, — оператор мобильной связи повыша

"Объяснили это тем, что в более дорогие пакеты включена услуга роуминга, и это преимущество для клиентов! Как будто клиенты дети, и сами не смогут определить, нужен им роуминг, или нет. И собственно пакеты роуминга в Европе, как мне объяснили в колл-центре, также подорожают, потому что будут объемнее.