В Уфе вновь громадные пробки: город сковали 9-балльные заторы

В Уфе зафиксировали 9-балльные пробки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 25 декабря, в Уфе вновь возникли заторы, которые сервис «Яндекс. Пробки» оценил в 9 баллов. Плотные пробки образовались на большинстве основных магистралей и центральных улиц города.

Сильнее всего движение было затруднено на проспекте Октября, бульваре Ибрагимова, Уфимском шоссе, а также на улицах Софьи Перовской, Мубарякова, Бельская, Пугачёва, Воровского, Менделеева, Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летия Октября, Карла Маркса, Большая Гражданская, Аксакова, Ленина Седова, Сельская Богородская, Новоженова, Трамвайная, Вологодская, Первомайская, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградская, Бабушкина и Пархоменко.

Аналитики сервиса прогнозируют, что пиковая нагрузка на дороги уже начала снижаться, и к 20:00 транспортная обстановка в столице Башкирии должна прийти в норму.

