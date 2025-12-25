Ричмонд
Голикова назвала средний балл аттестата девятиклассников

Голикова: средний балл аттестата девятиклассников составляет 3,7 4,2 балла.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Средний балл аттестата девятиклассников в России сегодня составляет 3,7−4,2 балла, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин в четверг собрал Государственный совет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.

«Средний балл аттестата девятиклассников сегодня колеблется от 3,7 до 4,2 баллов», — сказала Голикова на заседании Государственного совета.

Она подчеркнула, что большинство девятиклассников сдают 4 экзамена, тогда как в отдельных регионах проходит эксперимент — дети сдают по два экзамена после 9 класса.

Кроме того, с 2026 года планируется распространить эксперимент еще на 12 регионов, и это затронет 26% выпускников девятых классов.

Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.

