В Иркутской области за год подорожала теплая одежда и учебники

С приходом сибирских морозов спрос на теплую одежду традиционно взлетел. В Иркутской области куртки, пальто, шапки и варежки стали лидерами покупательского интереса. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе иркутского отделения Банка России, при этом За год одежда и трикотаж подорожали на 2,6%.
— Газеты, учебники и книги за год выросли в цене сразу на 12%. Причина — в дорогом обслуживании импортного полиграфического оборудования и росте стоимости материалов, — объяснил замглавы иркутского отделения Банка России Константин Ермолаев.
А вот в отделах электроники и автосалонах ситуация обратная. Смартфоны, компьютеры и даже легковые автомобили в ноябре подешевели. Для привлечения покупателей продавцы проводили распродажи.
Общероссийская инфляция снизилась до 6,6%. По прогнозу, уже в 2026 году рост цен стабилизируется на заветной отметке в 4%.