В Иркутской области за год подорожала теплая одежда и учебники

С приходом сибирских морозов спрос на теплую одежду традиционно взлетел. В Иркутской области куртки, пальто, шапки и варежки стали лидерами покупательского интереса. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе иркутского отделения Банка России, при этом За год одежда и трикотаж подорожали на 2,6%.