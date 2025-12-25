Ричмонд
Эвакуацию провели в одной из школ Ростова, угроза оказалась ложной

МВД: эвакуацию детей провели в одной из ростовских школ.

Источник: Комсомольская правда

Опасность в одной из школ Ростова-на-Дону не подтвердилась. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— В дежурную часть поступило оповещение о якобы существующей опасности в одной из школ. На место прибыли стражи порядка, они провели эвакуацию детей и педагогов. Во время проверки опасных объектов не обнаружили, — прокомментировали в полиции.

Напомним, ранее такие же проверки провели в школах Цимлянска и Азова. В этих случаях угроза также не подтвердилась.

