Эвакуацию провели в одной из школ Ростова, угроза оказалась ложной

Опасность в одной из школ Ростова-на-Дону не подтвердилась. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— В дежурную часть поступило оповещение о якобы существующей опасности в одной из школ. На место прибыли стражи порядка, они провели эвакуацию детей и педагогов. Во время проверки опасных объектов не обнаружили, — прокомментировали в полиции.
Напомним, ранее такие же проверки провели в школах Цимлянска и Азова. В этих случаях угроза также не подтвердилась.
