Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич Николай Казикин отпраздновал 100-летие

Почетный гражданин города служил на II Украинском фронте и вышел в отставку полковником.

Источник: Комсомольская правда

Ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Омска Николаю Казикину исполнилось 100 лет. Сибиряк служил на II Украинском фронте и командовал взводом в 18-й гвардейской механизированной бригаде.

В 1945 году мужчина участвовал в Хингано-Мукденской наступательной операции против японских войск. В мирное время — продолжил службу в армии и вышел на пенсию в звании полковника. Всего омич отдал вооруженным силам более 35 лет жизни.

«И сегодня, несмотря на очень почтенный возраст, Николай Николаевич сохраняет оптимизм и бодрость духа. От имени земляков и от себя лично желаю ему крепкого здоровья и обязательно встретить следующий юбилей Великой Победы», — сказал мэр Омска Сергей Шелест.

Напомним, ранее мы подробно рассказали о решении присвоить десяткам омских ветеранов ВОВ звания Почетных граждан.