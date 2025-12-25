Омич Николай Казикин отпраздновал 100-летие

Ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Омска Николаю Казикину исполнилось 100 лет. Сибиряк служил на II Украинском фронте и командовал взводом в 18-й гвардейской механизированной бригаде.
В 1945 году мужчина участвовал в Хингано-Мукденской наступательной операции против японских войск. В мирное время — продолжил службу в армии и вышел на пенсию в звании полковника. Всего омич отдал вооруженным силам более 35 лет жизни.
«И сегодня, несмотря на очень почтенный возраст, Николай Николаевич сохраняет оптимизм и бодрость духа. От имени земляков и от себя лично желаю ему крепкого здоровья и обязательно встретить следующий юбилей Великой Победы», — сказал мэр Омска Сергей Шелест.
