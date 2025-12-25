Ричмонд
Путин показал пример общения со страной на прямой линии, заявил Зюганов

Зюганов: Путин показал пример общения со страной во время прямой линии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент РФ Владимир Путин показал пример общения со страной во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Путин 19 декабря проводил итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводил итоги уходящего года и отвечал на вопросы журналистов и обращения россиян.

«Владимир Владимирович, вы за последнюю неделю, похоже, всем нам показали пример общения со страной. Прямая линия четыре с половиной часа, 3 миллиона вопросов», — сказал он в ходе заседания Государственного совета.

Зюганов добавил, что ему очень понравился ответ Путина о том, как он видит будущее России.

«Мне очень понравилось, что вы начали с того, что будущее общество — это общество высокообразованных и культурных людей», — отметил депутат.

