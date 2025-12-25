Кому запрещено пить «детское шампанское»?

Отдельное внимание главный педиатр Москвы уделил психологическому аспекту. Обычно «детское шампанское» подается к столу тогда, когда родители пьют настоящее игристое вино. В голове ребенка формируется нездоровая ассоциация, мол, я как взрослый пью шампанское на праздник. То есть с раннего возраста алкоголь, пусть даже в таком детском формате, становится неотъемлемой частью любого торжества. Чтобы ребенок оставался ребенком, доктор Османов рекомендует не приучать детей к «детскому шампанскому», а заменить его на более здоровые напитки: натуральные соки, разбавленные водой, смузи, домашние компоты и морсы.