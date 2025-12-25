Кому запрещено пить «детское шампанское»?

«Детское шампанское» — это сильногазированный напиток, которым угощают детей на праздниках. Бутылкой и «шипучестью» он напоминает взрослый аналог, правда, в нем нет ни капли алкоголя. Тем не менее пить его в раннем детстве противопоказано. Об этом предупредил родителей главный врач ДГКБ имени Башляевой, главный педиатр Москвы Исмаил Османов.
«“Детское шампанское” строго противопоказано и запрещено детям до трех лет», — заявил врач в беседе с РИА Новости.
Чем опасно «детское шампанское»?
По словам Османова, помимо воды, сока и углекислого газа, в составе «детского» напитка много сахара, красителей, ароматизаторов, консервантов и регуляторов кислоты.
Например, высокая концентрация сахара способствует повышению уровня глюкозы и нагрузке на поджелудочную железу, что может привести к избыточному весу и риску развития кариеса у детей.
Газы в напитке содержат много углекислого газа, который раздражает ЖКТ, вызывая дискомфорт и вздутие живота.
Консерванты, например, бензоат натрия (Е211) или сорбат калия (Е202), дают нагрузку на печень, а регулятор кислотности в виде лимонной кислоты повышает кислотность желудка. Кроме того, искусственные ароматизаторы могут спровоцировать или обострить аллергию.
Врач считает, что регулярное потребление «детского» игристого ничего, кроме вреда здоровью, не принесет.
«В силу незрелости ферментативной системы у детей и высокого риска аллергии рекомендуется отодвигать знакомство с таким продуктом до младшего школьного возраста», — подчеркнул эксперт.
Чем еще грозит «детское шампанское»?
Отдельное внимание главный педиатр Москвы уделил психологическому аспекту. Обычно «детское шампанское» подается к столу тогда, когда родители пьют настоящее игристое вино. В голове ребенка формируется нездоровая ассоциация, мол, я как взрослый пью шампанское на праздник. То есть с раннего возраста алкоголь, пусть даже в таком детском формате, становится неотъемлемой частью любого торжества. Чтобы ребенок оставался ребенком, доктор Османов рекомендует не приучать детей к «детскому шампанскому», а заменить его на более здоровые напитки: натуральные соки, разбавленные водой, смузи, домашние компоты и морсы.