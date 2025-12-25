Созданы ДНК-наносенсоры, способные выявлять опухоли в мозге по капле крови

Когда данные молекулы соединяются с цепочками ДНК, это также приводит к резким переменам в характере свечения, которое вырабатывается точечными дефектами в нанотрубках при их подсветке лазером. Это позволяет выявлять даже очень малые концентрации белков и других биомолекул, чем исследователи воспользовались для создания ДНК-наносенсоров, распознающих клеточные белки, связанные с развитием глиомы, менингомы, шванномы и других форм рака мозга.